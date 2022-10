Ucraina | la Bielorussia annuncia truppe comuni con la Russia

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko ha concordato insieme al suo omologo russo, Vladimir Putin lo schieramento di un gruppo regionale congiunto di. La decisione è stata presa dopo che le autorità di Minsk sono state avvertite di un potenziale attacco da parte dell’contro la. A riferirlo è lo stesso Lukashenko che, citato dall’agenzia stampa Belta, ha affermato che ieri, domenica 9 ottobre – attraverso canali non ufficiali – Minsk è stata avvertita «di attacchi contro ladal territorio dell’». Poi, il messaggio a Zelensky: «Dite al presidente dell’e ad altri pazzi che il ponte di Crimea sembrerà nulla in confronto, se solo toccheranno anche solo un metro del nostro territorio con le loro ...

