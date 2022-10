Ucraina | Cina ed India chiedono distensione del conflitto alle parti in campo

Gli investitori sono cauti tra le nuove tensioni Russia -, le preoccupazioni per la crescita dellae in vista degli eventi chiave negli Stati Uniti. I dati dell'area dell'euro hanno ......non vuol dire che gli Stati Uniti inizierebbero una guerra preventiva contro la Russia (o la) ...Stati Uniti smettano di aggravare la crisi fornendo continuamente armi sempre più letali all',...Permane anche nella giornata di oggi la forte pressione di vendita per il prezzo dell’Oro che dovrebbe segnare il quarto giorno consecutivo di ribasso dopo che ha invalidato il micro-supporto 1.670 $.Bene Buzzi, utility e finanziari. Giu' St e Tim (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 ott - Seduta incolore per le Borse all'inizio di una ...