Tornano i Campfire

(Di lunedì 10 ottobre 2022) (Adnkronos) – Lucca Comics & Games si trasformerà ancora una volta in un festival diffuso su tutto il territorio nazionale grazie al coinvolgimento dei principali negozi specializzati in fumetto, giochi e narrativa fantasy, i cosidetti. Saranno 120 questi punti della rete di LC&G 2022, luoghi dove gli editori proporranno contenuti speciali e le uscite del momento, in filo diretto con le attività svolte a Lucca. 17 le regioni coinvolte, dalla Provincia Autonoma di Trento alla Sicilia, passando per la Sardegna, la Valle d'Aosta, l'Abruzzo, la Campania, l'Emilia-Romagna, il Friuli Venezia Giulia, il Lazio, la Liguria, la Lombardia, le Marche, il Piemonte, la Puglia, la Toscana, l'Umbria, il Veneto (vedi l'elenco completo di tutti inella relativa sezione).

