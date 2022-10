Taiwan | la presidente Tsai | ' Lo scontro armato con la Cina non è un' opzione'

Lo scontro armato trae la Cina 'non è assolutamente un'opzione', ma 'non ci sono margini di compromesso su libertà e democrazia': è il messaggio delladi Taipei, Tsai Ing - wen, per Pechino, contenuto ...... non fa menzione dello status di. Il nodo è di carattere geopolitico, vista soprattutto la ... Tra agosto 2021 e settembre 2022 l'attualeamericano ha detto quattro volte che avrebbe ...PECHINO, 10 OTT - Lo scontro armato tra Taiwan e la Cina non è assolutamente un'opzione, ma non ci sono margini di compromesso su libertà e democrazia: è il messaggio della… Leggi ...TAIPEI (Reuters) - La presidente di Taiwan Tsai Ing-wen ha affermato lunedì che la guerra tra Taiwan e la Cina "non è affatto un'opzione", ribadendo il ...