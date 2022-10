Superbonus | cosa cambia con la riforma Meloni | novità per prima e seconda casa

(Di lunedì 10 ottobre 2022) È ancora tutto sul piano delle previsioni, non si hanno notizie certe circa la posizione che il governoassumerà rispetto ai bonus edilizi. Unica certezza è che ci sarà una, ma per iniziare a capire checomprenderà bisognerà aspettare almeno l’insediamento del governo, e il 13 ottobre è annunciata lariunione della nuova legislatura. Poi inizierà il lavoro. Indiscrezioni sui bonus edilizi Intanto, però, sono annunciatenella legge di Bilancio. I bonus edilizi resteranno, ma con altre aliquote. Nel senso che FdI aveva già annunciato l’intenzione di mettere insieme tutti i bonusper un’aliquota che si aggira sull’80%. Nello specifico, poi, il110% dovrebbe scendere all’80% per le prime case, mentre per le seconde case ...

può saltare in legge di Bilancio Se si volesse fare questo intervento sostanzioso bisognerebbe ... Stringere sul Reddito di cittadinanza e i bonus edilizi (a partire dal110% ) potrebbe ..., la riforma di Meloni:cambia per prima e seconda casa Mentre attendiamo che il nuovo governo si insedi, iniziano a trapelare le prime anticipazioni sulle misure che faranno parte ...È ancora tutto sul piano delle previsioni, non si hanno notizie certe circa la posizione che il governo Meloni assumerà rispetto ai bonus edilizi. Unica certezza è che ci sarà una riforma, ma per iniz ...La riforma di Meloni sui bonus edilizi tocca anche il superbonus per la prima e la seconda casa: ecco cosa cambia, con le novità previste in legge di Bilancio.