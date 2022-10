Processo Juventus | la società con Allegri e squadra nel mirino | svolta o ritiro

(Di lunedì 10 ottobre 2022) In casaè partito il maxi, lasta cone si interroga sulla: ora la coppa poi si deciderà se andare inIn casaè partito il maxi, lasta cone si interroga sulla: ora la coppa poi si deciderà se andare in. I bianconeri ora stanno preparando la partita di coppa di domani contro il Maccabi Haifa. Un solo risultato a disposizione dei bianconeri, ovvero la vittoria. Lavuole laaltrimenti si andrà inper ritrovare l’amalgama e togliersi di dosso freni e situazioni difficili. Serve unione di intenti per la ...

La Gazzetta dello Sport

... è durato 5/6 partite appunto, poi si è iscritto al rapidodi regressione che pare ... semplicemente ammetterebbe di non essere più in grado di essere utile alla. Noi per questo lo ...Ladi Montero supera 3 - 1 il Maccabi Haifa di Degu. I risultati conseguiti in Champions League dal Napoli e dall'Inter sembravano confermare un grandedi crescita del nostro ... Juventus con Allegri, giocatori sotto processo. Col Maccabi vietato sbagliare Su Gazzetta: "Maxi processo alla Juve". Società e Allegri concordi: troppi giocatori dal rendimento insufficiente, col Maccabi non si può sbagliare ...In casa Juventus è partito il maxi processo, la società sta con Allegri e si interroga sulla squadra: ora la coppa poi si deciderà se andare in ritiro In casa Juventus è partito il maxi processo, la s ...