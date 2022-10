Agenzia askanews

In particolare questodella malattia riguarda laelevata e quella degenerativa ed è dovuto a una serie di cause, come l'di esposizione degli occhi agli schermi, ma anche a ...Il potere di determinazione dei prezzi consente alle aziende di trasferire l'dei costi. Un ...riuscita a sviluppare lenti per occhiali che rallentano del 67% la progressione dellanei ... Miopia in aumento nel mondo, le lenti ICL una possibile cura Milano, 10 ott. (askanews) - Ci sono patologie nel mondo che stanno crescendo, ma non si tratta solo della diffusione di nuovi virus: tra esse c'è anche un aumento dei difetti visivi e in particolare ...Per alcune aziende, gli aumenti dei costi di manodopera e dei materiali dovuti all'inflazione potrebbero ridurre i profitti e mettere in discussione gli sforzi di ampliamento. A nostro avviso, tuttavi ...