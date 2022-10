Meningite | morto un bimbo | Alessio aveva 8 anni

(Di lunedì 10 ottobre 2022) È deceduto ieri, domenica 9 ottobre, all’ospedale Santobono di Napoli il piccolodi appena 8. Colpito da una grave forma dipurtroppo non c’è stato nulla da fare. Ad esprimere il proprio cordoglio anche il sindaco di Teano, città nella qualeviveva. Leggi anche: Il sogno di andare al concerto dei Red Hot stroncato da una: i genitori ora lo realizzeranno per la figlia Il caso dia scuola Secondo quanto si apprende, il piccolo avrebbe contratto laa scuola. La forma che ha colpitoè quella maggiormente grave ed è causata dal meningococco ‘neisseria meningitidis’. Quando si venne a sapere del caso dia scuola era stato proprio il Primo Cittadino della città, ...

