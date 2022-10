Max il predestinato | la solitudine del re - Sport - quotidiano net

Verstappen con la scuderia e i vertici della Red Bull: a 25 anni l'olandese ha appena vinto il suo secondo mondiale... quest'anno sono già 12 ma, come detto, non è ancor finita e conoscendo il famelicovorrà cercare di vincerle tutte fino a fine stagione lasciando le briciole ai suo avversari. Daa ...Verstappen vince in Giappone e fa il bis nel mondiale: a 25 anni è già nella leggenda, ma l’unico amico nel paddock è Leclerc ...Nato per correre, figlio di genitori piloti, Max Verstappen con il secondo titolo consecutivo ha confermato di essere un predestinato a segnare la storia della Formula 1. Pochi ne dubitavano, ma il 25 ...