Maltrattamenti | l’ex marito di Adriana Volpe sotto processo

(Di lunedì 10 ottobre 2022) "Ho vissuto nel panico, mionon era più l`uomo che avevo conosciuto. Mi insultava in tutti i modi possibili e immaginabili, anche in presenza della bambina o in mia assenza. Mi diceva `ti rovino, ti distruggo`". Ha detto così la showgirlnel corso della sua testimonianza davanti ai giudici della IV sezione penale del tribunale di Roma, nelin cui èaccusa il suo exRoberto Parli. L'uomo risponde dell'accusa diin famiglia. Parte lesa nel procedimento sonoe la figlia minore. Parli è vincolato al divieto di avvicinamento."Il nostro era un rapporto solido, lui era un papà meraviglioso e unpresente anche se era lontano. Poi con il mio ingresso nella casa del Grande ...

Oggi c'è stata la prima seduta in Tribunale per Adriana Volpe , che tempo fa ha querelatomarito per presuntialla famiglia. In questa occasione la popolare conduttrice edopinionista del Grande Fratello Vip , come riportato dal quotidiano La Repubblica , ha mosso ...... nel processo in cui e' sotto accusa il suomarito Roberto Parli.'uomo risponde dell'accusa diin famiglia. Parte lesa nel procedimento sono Volpe e la figlia minore. Parli e' ...