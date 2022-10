Maltempo | oggi allerta meteo gialla in 11 regioni

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di, lunedì 10 ottobre, allerta gialla, su Emilia - Romagna, Umbria, parte di Toscana e Marche, sul Lazio, Molise, Campania, ...Per la giornata di, lunedì 10 ottobre, sono previsti temporali su tutta la Sicilia . A tal è ... Anche nel palermitano si sono registrati disagi, a causa dele dell'impossibilità di ...Per la terza volta in dieci giorni le strade di Trapani si sono allagate a seguito di un violento nubifragio. Le scuole oggi restano chiuse per disposizione del sindaco Giacomo Tranchida. Molti gli in ...È successo al volo easyJet Bristol-Gran Canaria con 197 persone a bordo. Il velivolo ha anche mancato l’atterraggio per la scarsa visibilità. Le autorità spagnole aprono un’indagine ...