Jennifer Lawrence | quando il successo ti fa perdere il controllo

Leggi su amica

(Di lunedì 10 ottobre 2022)ha confessato quale è stato il momento più difficile della sua vita e della sua carriera,, cioè, ha perso il. Ecco cosa ha detto. Foto Ap Fa impressione sentirla dire certe cose. Non perché siano inaudite. O particolarmente cruente. Ma perché a pronunciarle è una ragazza di 32 anni. Che però, guardandosi indietro, vede una carriera da veterana over 60. Forse è per questo che, scherzando, dice di essere ormai troppo vecchia per fare film di supereroi. Al Bfi – London Film Festival,ha fatto un bilancio di cosa ha fatto finora professionalmente. Confessando un periodo molto difficile, quello subito dopo l’uscita di Hunger Games.posa con l’Oscar vinto per Il lato positivo (2012) di ...