Iran | hackerata la TV di Stato

- 'Il sangue dei nostri giovani sgocciola dalle vostre dita' la scritta sopra la figura della guida supremaL'attacco informatico, durato pochi secondi, e' stato rivendicato da un gruppo che si fa chiamare Edalat - e Ali (La Giustizia di Ali) e che sostiene il movimento di protesta, il piu' grande in...In Iran è stata hackerata la TV di Stato da un gruppo che sostiene e proteste per la morte della giovane donna Mahsa Amini.Un breve filmato ha interrotto la messa in onda del telegiornale, mostrando le immagini delle vittime uccise in piazza (e non solo) ...