(Di lunedì 10 ottobre 2022) Audiovisivo, sbloccato il Tax2022 Il Sole 24 Ore, di Andrea Biondi, pag. 14 (…) A quanto risulta al Sole 24 Ore quel parere, atteso dallo scorso 11 luglio, è arrivato al Mic proprio ieri mattina. Sbloccando dunque l’iter che ha visto già la firma del ministro della Cultura uscente, Dario Franceschini e che ora attende la firma finale del titolare dell’Economia Daniele Franco. Il decreto per sbloccare le risorse per il 2022, in estrema sintesi, contempla un mutamento del regime di controllo della spesa (da preventivo sulla competenza a successivo sulla cassa) con una differente suddivisione percentuale del tax: 40% subito e 60% alla conclusione dell’opera invece dell’attuale 100% all’accettazione della domanda. Risorse molto attese dal. «Il fondo per l’audiovisivo, che nel 2016 aveva un valore di 400 milioni, ...

TvZoom

Il Mef in aiuto del settore dell'audiovisivo: in arrivo il Tax Credit Stando a Il Sole 24 Ore il Ministero dell'economia e delle finanze avrebbe dato il via libera ieri mattina per il tax credit.