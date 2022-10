Governo | Meloni | squadra Fdi in Parlamento è pronta

Sky Tg24

Lo scrive in un post su facebook la leader di Fdi Giorgia. . 10 ottobre 2022Un autunno di comprensione è proprio ciò che servirebbe a Giorgiaper affrontare un inverno che si preannuncia durissimo a causa della crisi energetica. Il cambio del testimone a Palazzo Chigi ... Nuovo governo, le news di oggi. Meloni: "Ogni missile isola di più Putin". LIVE Questo va fatto e chiesto al nostro governo. Lo stesso vale per altri fatti politici che ci riguardano più da vicino, per esempio le recenti dichiarazioni di Giorgia Meloni, fra qualche giorno capo ...La squadra di Fratelli d'Italia in Parlamento è pronta a dare il massimo per la Nazione". Lo scrive in un post su facebook la leader di Fdi Giorgia Meloni. (ANSA).