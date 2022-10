Gandolfo Sirm | ‘Anche la Radiologia è sempre più donna’

Adnkronos

Le votazioni durante i lavori del 50esimo Congresso Nazionale dellaRoma, 9 ott. Nicolettaguiderà la Società italiana di radiologia medica e interventistica () per il biennio 2025 - 2026. La nuova presidente, prima donna alla guida della storica ...Nicoletta, coordinatrice della Commissione Donne Radiologo, spiega i dati arrivati dall'indagine condotta su un campione di mille radiologhe e nella quale emerge come il problema della disparità ... Nicoletta Gandolfo a guida dei radiologi, prima donna presidente Gandolfo sostituirà Andrea Giovagnoni a partire dal gennaio 2025. "In oltre 100 anni di storia, la Sirm non aveva mai avuto una donna alla presidenza – dice all'AdnKronos Salute Gandolfo, direttore Di ...