Fumo passivo dannoso | bastano appena 30 minuti

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Un team di ricerca italiano guidato da scienziati del Dipartimento di Medicina e Chirurgia – Sezione di Anatomia Umana, Clinica e Forense dell’Università di Perugia in stretta collaborazione con i colleghi del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – Sezione di Biochimica e del Dipartimento di Medicina – Sezione di Medicina del Lavoro, Malattie Respiratorie e Tossicologia dell’ateneo umbro, ha dimostrato che30diper generare un danno ai tessuti. I ricercatori, coordinati dai professori Mario Rende e Marco Dell’Omo, hanno condotto un esperimento con 21 individui non fumatori. Questi hanno respiratodi sigarette lasciate accese in un posacenere all’interno di un ambiente domestico ricreato in laboratorio. L’obiettivo era valutare l’influenza del...