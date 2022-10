Elodie e Andrea Iannone | romantico pomeriggio in bicicletta

(Di lunedì 10 ottobre 2022) La scena è degna di una pellicola di Hollywood. Ci sono un lui e una lei belli, carismatici, innamorati ma anche due biciclette, un paesaggio che alterna alberi vagamente dipinti d’autunno e verdi colline. La temperatura è mite, il vento lieve. Cosa chiedere di meglio a un pigrodomenicale?, i protagonisti della nostra storia, non nascondono più la loro relazione e condividono alcune immagini di una romantica gita in. “Bonazza” grida a un certo punto il pilota della MotoGp. La risposta diè epica! Non aspettatevi una replica romantica all’appellativo di. La cantante romana si gira e con il solito piglio deciso, venato da un’ironia fuori dal comune, ribatte in modo colorito che le sta facendo male un gluteo! ...

