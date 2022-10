Ecco una cosa utile da fare per i catechisti che accompagnano i nostri figli

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Con l’avvio del nuovo anno pastorale, in tutte le parrocchie stanno per ricominciare le attività. In particolare quelle di catechismo e dei gruppi di formazione. Ogni gruppo è formato, non solo da bambini e ragazzi, ma anche da guide (e o animatori) che liper mano verso l’incontro con Gesù. Il catechista: l’importanza L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Il Fatto Quotidiano

WHITEPAPER Sicurezza garantita per le tue applicazioni:i 5 passaggi chiave da rispettare ... La prima èsuite di strumenti AI chiamata "neural reconstruction engine " che aumenterà ...specie di 'avatar', condimensione di sicurezza in più: la copia dei dati non viene fatta ... I primati sono tutti statunitensi, ma l'Italia si posiziona bene:con quali ospedali Come ogni ... Blonde, altro che ‘Happy birthday Mr. President’: ecco una Marilyn sola True Lies: trama, cast, trailer e streaming del film stasera 10 ottobre 2022 in onda su La7 alle ore 21.15. Con Arnold Schwarzenegger ...Alla Milano Wine Week si fanno anche i conti sull'aumento delle bollette legate alla produzione di vino. Ma il bicchiere è ancora mezzo pieno e c'è fiducia nonostante tutto ...