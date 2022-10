Draghi congeda la sua squadra ministri | Governi passano | l’Italia resta

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Dopo venti mesi a Palazzo Chigi si chiude con un brindisi e una foto di gruppo l'esperienza di Marioalla guida del governo. Oggi il premier ha presieduto quello che, salvo sorprese, dovrebbe essere stato l'ultimo Consiglio deiprima dell'insediamento del nuovo esecutivo. Nel corso della seduta è stato approvato il Documento programmatico di bilancio da inviare a Bruxelles. Un documento "leggero" rispetto al solito: il Dpb è la base della manovra di bilancio che però, in questo caso, scriverà il prossimo governo. Dunque il documento si limita all'analisi delle tendenze in corso e alle previsioni tendenziali per l'economia e la finanza pubblica italiane, includendo le principali linee di intervento a legislazione vigente.La seduta, durata meno di mezz'ora, è stata l'occasione per i saluti finali, per un brindisi nella sala dei Galeoni di ...