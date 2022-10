Corsa ad ostacoli nel totoministri | non possono entrare troppi senatori | per non correre rischi…

Leggi su open.online

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Ci sono i nomi degli esponenti più in vista e quelli che, per molti, suonano come una novità assoluta. In queste settimane di cosiddetti, sui giornali e nei dibattiti pubblici, i tentativi di anticipare la formazione che schiererà il probabile governo Meloni hanno spesso dimenticato il fattore taglio parlamentari. Come funziona per il Fantacalcio, anche nei “fantaesecutivi” bisognerebbe tenere conto di trasferimenti e infortuni: con la riduzione degli scranni a Palazzo Madama, la forbice tra maggioranza e opposizione, inevitabilmente, si è ristretta. E immaginare di impegnarein ruoli ministeriali o di sottogoverno, allontanandoli dalla quotidianità dell’Aula, rischierebbe di far mancare i numeri al centrodestra quando dovranno essere approvati i provvedimenti. Trenta è il numero da tenere in ...