Concorso Agenzia Dogane 2021 | 40 dirigenti | calendario prova scritta

Leggi su leggioggi

(Di lunedì 10 ottobre 2022) *aggiornamento del 10/09/2022: pubblicato il diario delladel, per l’assunzione di 40. Nell’avviso si legge che lasi svolgerà presso la Nuova Fiera di Roma, Via Portuense 1645/47 Roma il giorno 24 ottobre 2022 alle ore 11, e i candidati riceveranno pochi giorni prima l’inizio della, sull’indirizzo pec dichiarato in domanda, la lettera di partecipazione contenente il qrcode da utilizzare in fase di ceck-in. Inoltre gli ammessi alladovranno portare con sè:– documento di riconoscimento in corso di validità;– una copia stampata della lettera di partecipazione allaconcorsuale;– ...