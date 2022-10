Calciomercato.com

Il convegno cominverà con gli interventi di Franco Ascolese, presidente dell'Ordine Tsrm - Pstrp diAvellino, Benevento e Caserta, Teresa Calandra, Vito Michelee Di Salvatore , a cui ...Il convegno cominverà con gli interventi di Franco Ascolese, presidente dell'Ordine Tsrm - Pstrp diAvellino, Benevento e Caserta, Teresa Calandra, Vito Michelee Di Salvatore , a cui ... Cassano-Napoli 1987-90, la querelle continua: intervengono le 'Iene', la risposta del barese Flamenco e danza equestre, opera lirica e abiti moreschi: il Calendario Di Meo 2023 “Napoli-Siviglia”, promosso e realizzato ... la Duchessa Sylvia Serra di Cassano, Johannes Schwarzenberg e Francesca ...(Teleborsa) - "Stiamo lavorando per realizzare una cassa previdenziale autonoma in modo da permettere al libero professionista di non essere più legato alla gestione separata dell'Inps.