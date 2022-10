Calcio | Cassano | ' la Juve continua a fare schifo | non fa tre passaggi di fila'

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Roma, 10 ott. - (Adnkronos) - "Tutti iniziavano a dire che la squadra era ripartita, ma ha vinto contro il Bologna e contro il Maccabi Haifa che, con tutto il rispetto, in Italia fa fatica a salvarsi e senza giocare bene. Allegri aveva detto che avrebbe voluto vedere il Milan senza 5 titolari e se li son tolti da soli... Lantus, non riesce più a giocare". L'ex attaccante di Roma, Milan e Inter Antoniosi esprime così sul suo profilo Instagram sul momento complicato dellantus. "L'allenatore voleva un play, Paredes, e poi non lo mette e non gli dà mai le situazioni e le idee di gioco -aggiunge-. Poi, in conclusione, ritorni sempre agrande fatica. Se vai a vedere gli 11 del Milan e gli 11 della ...

Il Sannio Quotidiano

Ai microfoni della popolare trasmissione televisiva che andrà in onda domani sera, 11 ottobre , l'ex attaccante di Bari Vecchia spiega: Poi, incalzato dall'inviato,affonda il colpo : Infine, ...Quello che ha dettoè molto offensivo.' E poi Pier Paolo Marino , ex dirigente generale: 'Per portare alcuni giocatori di quel Napoli, ho fatto una fatica immane, erano i giocatori più ...