Buon compleanno Edy Reja | Naike Rivelli…

(Di lunedì 10 ottobre 2022) …Gianni Berengo Gardin, Walter Pedullà, Edmondo Bruti Liberati, Franco Malerba, Antonio Albanese, Nunzia de Girolamo, Daniele Vantaggiato, Giorgio Da Rin, Federico Masi, Manuel Giandonato, Riccardo Russo, Paolo Simion, Elena Viviani, Valeria Schiavi… Oggi 10 ottobre compiono gli anni: Gianni Berengo Gardin, fotografo; Walter Pedullà, critico letterario; Gastone Savio, politico; Francesco Marinelli, arcivescovo; Giuseppe Gangemi, editore; Antonio Quintana, generale; Franco Bonferroni, politico; Armando de Vincentiis, ex atleta; Mosè Marcia, vescovo; Edmondo Bruti Liberati, magistrato; Edoardo (Edy), ex calciatore, allenatore; Franco Malerba, astronauta, politico; Marcella Frangipane, archeologa.anche di: Cristina Businari, modella, attrice, pubblicista; Gino Cogliandro, cabarettista; Massimo Gregori Grgic, scrittore; Marco Zacchera, ...

la Repubblica

...uomo, che per provvedere alla sua famiglia svolge un compito ingrato; Pouya è un giovane che non se la sente di sopprimere legalmente una vita umana; Javad è pronto a festeggiare il...... sul cui profilo Twitter è apparso un montaggio video con le immagini dell'esplosione avvenuta sul ponte di Kerch e uno spezzone dei celebri auguri dicantati da Marylin Monroe all'... Buon compleanno Bella Hadid, modella trasformista amata dal fashion system Danneggiata la struttura, lunga 19 chilometri, nello stretto di Kerch. Almeno tre morti, crollate tre campate. Kiev: 'Distruggere tutto ciò che è illegale, camion bomba dei servizi segreti'. Mosca: 'T ...(di Mauro Evangelisti) - Sono le 6 del mattino in Crimea quando un camion proveniente dalla Federazione Russa viene fermato al check point, controllato superficialmente e poi lasciato passare. Entra s ...