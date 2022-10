Treni | Cottarelli | “Non è corretto vendere biglietti senza avvertire gli utenti del rischio di cancellazione”

(Di domenica 9 ottobre 2022) MILANO – “Ieri ho compratoTrenord A/R per Cremona sul sito ditalia,in vendita nonostante lo sciopero (fascia di protezione) di cui non sapevo. Treno cancellato. Non èglideldi. Serve una norma”. Così sul suo account Twitter il professor Carlo(foto), direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica ed ex commissario per la revisione della spesa. L'articolo L'Opinionista.

