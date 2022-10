Sperona auto e punta arma verso carabiniere | fermato a Stresa

L'uomo attualmente è piantonato in ospedale, dove è stato trasportato per via delle contusioni riportate negli speronamenti avvenuti durante la corsa in. Altre quattro persone, colpite dall'...L'uomo attualmente è piantonato in ospedale, dove è stato trasportato per via delle contusioni riportate negli speronamenti avvenuti durante la corsa in. Altre quattro persone, colpite dall'...Uno svizzero di 31 anni ha minacciato sabato sera gli automobilisti a un distributore di benzina vicino a Meina (Novara), poi è salito in auto percorrendo verso nord la statale che corre lungo il Lago ...Prima ha minacciato gli automobilisti a un distributore di benzina vicino a Meina (Novara), poi è salito in auto percorrendo verso nord la statale che corre lungo il lago Maggiore. (ANSA) ...