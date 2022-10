Serie C 2022 23 | ancora sconfitte Alessandria e Recanatese In vetta Fiorenzuola e Reggiana

(Di domenica 9 ottobre 2022) L’Entella vince si misura sul campo della Fermana con la rete messa a segno da Tenkorang al 42esimo. Il Montevarchi si impone per 2-1 sulla Carrarese: a firmare la vittoria le reti di Gennari al 23esimo e Giordani al 63esimo. Vana la rete di Capello per gli ospiti. Stesso risultato firmato dalcontro l’Olbia. Doppio vantaggio già al termine della prima frazione di gioco, con i gol di Morello al 31esimo e Mastroianni al 39esimo. E’ poi Nanni all’86esimo a mettere a segno la rete della speranza. Termina 1-2 al Bruno Nespoli.una vittoria per la Vis Pesaro che si impone di misura sul San Donato. A regalare i tre punti ai padroni di casaFedato, al minuto 62’. Il Rimini vince in casa del Gubbio per 2-1. Gli ospiti partono fortissimo, è Torelli ad aprire le marcature al quarto minuto di gioco con un mancino ad ...

Skuola.net

Discussioni in rete sul rigore assegnato dall'arbitro Abisso al Napoli al 26' e realizzato da Politano contro la Cremonese . Un gol di cruciale importanza per sbloccare il match contro la squadra di ...La Roma all'Olimpico cerca il riscatto dopo la dolorosa sconfitta in Europa League contro il Betis Siviglia. La squadra di José Mourinho se la vedrà contro il Lecce per cercare la terza vittoria ... Serie Tv Netflix da vedere ad ottobre 2022: i nostri consigli SERIE D - 2-0 con Pensalfini e Broso sul Roma City sfruttando la superiorità numerica, ma l'attaccante si infortuna subito Sono tre punti importantissimi quelli ottenuti dal Fano sul suo campo: battut ...L’ex calciatore Garzya ha fatto il punto della situazione sulla Roma di Mourinho, prossima avversaria in Serie A della Sampdoria Gigi Garzya, ex calciatore della Roma, ha espresso le proprie ...