Serie A | la Roma vince con il Lecce all’Olimpico

(Di domenica 9 ottobre 2022)– La2-1 contro ilnell’incontro valido per la nona giornata del campionato di calcio diA. Vantaggio al 6? del primo tempo di Smalling per i padroni di casa, pareggio di Strefezza per gli ospiti al 39?. Nella ripresa al 48? il rigore trasformato da Dybala per il 2-1 finale. La formazione di Mourinho sale a 19 punti, i pugliesi rimangono a 7. (Adnkronos) (foto@As-Twitter) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

- Lain ansia per le condizioni di Paulo Dybala che ha subito un infortunio muscolare mentre calciava il rigore del vantaggio finale giallorosso. Al termine del match Mourinho ne ha parlato su Dazn: "...Seconda vittoria di fila in campionato per la squadra di Mourinho, che supera 2 - 1 il Lecce (ridotto in dieci dopo 23') e si porta a - 4 dalla vetta. Applausi per Pellegrini e Smalling, bocciati ...Intorno all’Olimpico c’è traffico già due ore prima della partita. È Roma-Lecce, non un big match, ma ai tifosi non importa. Questa sera è il tredicesimo sold out consecutivo: 64.018 tifosi presenti ...La Roma si presenta alla sfida con il 40% dei gol in campionato messi a segno di testa. E al 6' è Smalling a siglare la seconda rete consecutiva in Serie A con la specialità della casa: Pellegrini ...