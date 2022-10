Roma-Lecce in tv e streaming | dove vederla

(Di domenica 9 ottobre 2022) I capitolini di Mourinho ospitano i salentini di Baroni nel posticipo della domenica sera della 9ª giornata di Serie A:vedereLadi José Mourinho ospita ildi Marco Baroni nel posticipo della domenica sera della 9ª giornata della Serie A 2022/2023. La Lupa è sesta in classifica con 16 punti, e con un successo salirebbe al 5°, i salentini si trovano in 16ª posizione a quota 7.: la partita si giocherà domenica 9 ottobre 2022 nello scenario del Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia con fischio d’inizio alle ore 20.45. A dirigere la gara sarà il signor Alessandro Prontera della sezione di Bologna. Clicca qui per i precedenti diLa partita ...

Commenta per primo Il difensore dellaGianluca Mancini ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match contro il: 'Il potenziale dellac'è, la mia frase detta a San Siro era legata a quella partita. Per caricarci ci siamo detti tutti quella frase, ma la nostra sensazione di essere forti c'è e i passi ...Dunque il Napoli vince e si riporta in testa alla classifica; adesso per i risultati di Serie A vivremo, con i giallorossi che possono mantenere un passo che permetta loro di restare ...Roma, arriva l’annuncio di José Mourinho a pochi minuti dal fischio di inizio contro il Lecce. Ecco il pensiero e l’obiettivo dello Special One. I giallorossi sono attesi dal non semplice incontro ...Alle 20.45 va in scena il posticipo serale della domenica tra Roma e Lecce. I giallorossi di Mourinho vogliono riscattare la sconfitta in Europa League contro il Real Betis e continuare la striscia ...