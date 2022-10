Roma | 40 anni fa l' attentato alla Sinagoga Mattarella al Tempio Maggiore

- Il 9 ottobre 1982 un gruppo terroristico composto da cinque palestinesi attaccò la Sinagoga con delle bombe a mano nel giorno della celebrazione dello Shabbat ebraico. Morì un bimbo di due ...• Oggi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parteciperà alle celebrazioni che si terrano al ghetto diper i 40dell'attentato del 9 ottobre 1982. Ore 14:27 - Il ...Milan, Juve, Napoli, Lazio, Atalanta, negli anni addietro e, fatta eccezione per il Napoli, anche quest' anno, non hanno fatto meglio della Roma, ma non ho mai letto tante critiche, come quelle ...Oggi, 40 anni fa, si registrò l'attentato alla Sinagoga di Roma. Era un sabato, un giorno di festa. Il 9 ottobre 1982, dopo la benedizione dei bambini, alle 11.55 gli ebrei che uscirono dalla Sinagoga ...