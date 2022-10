Putin e i falchi che chiedono una vendetta “dura e dolorosa” per il ponte in Crimea | “Zelensky? Terroristi vanno trattati in modo inequivocabile”

(Di domenica 9 ottobre 2022) L’attentato di sabato aldi Kerch che collega la Russia allaha scatenato un coro di appelli perché si arrivi a un’immediata rappresaglia contro l’Ucraina. A lanciarli, alcuni tra i personaggi pubblici più influenti tra i sostenitori del presidente Vladimir. Gli appelli fanno leva sulle promesse dello stesso leader russo, che ha più volte assicurato di essere pronto a usare “tutti i mezzi disponibili” per proteggere il Paese e il popolo russo qualora venisse “minacciato”. Quello aldi Kerch – sarebbe il ragionamento deia Mosca secondo molti analisti – è un affronto simbolico e un danno materiale all’emblema dell’espansionismo in Ucraina che non possono restare impuniti. E del resto, “anche il nuovo comando dell’offensiva, appena affidato al generale di ferro Serghei ...

...nei cieli russi volano i, come Kadyrov e Prigozhin. Parlano in prima persona prendendo di mira le gerarchie, usano i loro canali paralleli per suggerire epurazioni. Secondo alcuni, però,...... ma intanto il Cremlino, oltre alle minacce, studia rappresaglie dopo l'attacco di ieri, con iche spingerebbero verso la risposta nucleare. Domaninon a caso riunirà e presiederà il ...Da giorni nei cieli russi volano i falchi, come Kadyrov e Prigozhin. Parlano in prima persona prendendo di mira le gerarchie, usano i loro canali paralleli per suggerire epurazioni. Secondo alcuni, pe ...Malgrado i tentativi di minimizzazione, l'attacco al ponte di Kerch fa traballare Putin come mai negli ultimi vent’anni. "La successione potrebbe essere ...