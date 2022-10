Pagelle Udinese-Atalanta 2-2 | voti e tabellino Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 9 ottobre 2022) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per la nona giornata del campionato di. Alla Dacia Arena primo tempo dove i ragazzi di Gian Piero Gasperini riescono a sbloccare il risultato grazie ad una giocata meravigliosa: lancio di Koopmeiners per Muriel, il giocatore colombiano si inventa un assist geniale e serve lo 0-1 a Lookman che non si fa pregare due volte. Nella ripresa lo stesso Muriel si procura e trasforma il rigore dello 0-2, ma guai a dare per morta questa: Deulofeu riaccende la partita con un bellissimo gol su calcio di punizione, poi Perez trova la rete del 2-2. Un punto per parte, una grande partita, due belle squadre. IL VIDEO DEI GOL E DEGLI ...