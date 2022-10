Mourinho | «La Roma fa il contrario di quel che dico | i giocatori non mi capiscono»

(Di domenica 9 ottobre 2022)molto arrabbiato al termine di-Lecce 2-1. Le dichiarazioni riprese da goal.com “Non mi è piaciuta questa gestione della partita. Contro l’Atalanta abbiamo giocato molto bene, ma abbiamo perso. I goal devono arrivare anche da Abraham e Zaniolo: non mi preoccupa la stanchezza.lo che mi preoccupa è la scarsa gestione della partita. A volte vedo delle cose nella partita che“il mio italiano sta diventando orribile” perché inon mi, a volte fanno ildilo che”.”Non mi ricordo di tante partite in 11 contro 10 nella mia carriera che avrei voluto finissero velocemente come questa. La stanchezza per me non è una giustificazione. La mia sensazione è che quando sei stanco, qui, invece ...

Partita che si mette subito sul binario giusto per la Roma di Mourinho, in gol col solito Smalling su cross di Pellegrini dopo sei minuti. L'allenatore della Roma José Mourinho ha parlato così a DAZN al termine della sofferta vittoria contro il Lecce: 'Io volevo che la partita finisse velocemente. Stanchezza? Sì, sia fisica sia mentale. Giocare giovedì e...' Così Josè Mourinho sul problema fisico accusato da Paulo Dybala durante il match vinto col Lecce per 2-1. In superiorità numerica la Roma ha faticato: "C'è stanchezza fisica e mentale. Abbiamo gestito..." "Dybala sta male. Dico male per non dire molto male. Non sono un medico, ma per esperienza e per quello che mi ha detto il giocatore è difficile" che l'argentino rientri nel 2022.