Monza Spezia in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

(Di domenica 9 ottobre 2022) Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vederein. Il match è in programma domenica 9 ottobre 2022, alle ore 15.00. Ilsembra essersi decisamente ripreso con Palladino, dopo aver ottenuto sei punti nelle ultime due partite. Situazione più altalenante in casafinora: il match L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Commenta per primo(3 - 4 - 2 - 1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Rovella, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Gytkjaer. Allenatore: Raffaele Palladino.(3 - 5 - 2): Dragowski; ...Per la zona salvezza della classifica il programma proponee Salernitana - Verona , mentre Udinese - Atalanta vale per le zone alte. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN con 7 partite ...Formazioni ufficiali e pronostico marcatori di Salernitana-Verona, Monza-Spezia ed Udinese-Atalanta: le ultime dritte.Le formazioni di Monza-Spezia, partita valida per la nona giornata di Serie A: tutte le informazioni su dove vedere la sfida in tv e streaming. Il Monza cerca la terza vittoria di fila in campionato a ...