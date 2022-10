Monza-Spezia 2-0 | Palladino | “Partita più difficile rispetto alla Juventus | siamo stati bravi”

(Di domenica 9 ottobre 2022) “Devo fare i complimenti alloe al mister Luca Gotti, sapevo che poteva metterci in difficoltà e così è stato. Ha preparato delle cose che non mi aspettavo e cambiava spesso sistema di gioco, è una squadra che ti fa giocare male lavorando d’intensità. Sapevo che questa poteva esserealle partite precedenti cone Sampdoria lapiù”. Lo ha detto l’allenatore del, Raffaele, dopo la vittoria contro lo: “Nel primo tempo abbiamo fatto fatica,a restare in gara e giocando molto verticale abbiamo sfruttato le ripartenze andando in contropiede. Abbiamo un po’ rinunciato a giocare a calcio nel secondo tempo, ...

Le parole del difensore delPablo Marì ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo ottenuto contro lo. Ecco le parole del difensore del: "Per me più del gol conta la vittoria ...Oltre ai pareggi contro Fiorentina (0 - 0) e Lecce (1 - 1), i campani hanno fatto fuori una dietro l'altra Verona (5 - 1),(4 - 0), Lazio (2 - 1),(1 - 0), Milan (2 - 1) e Torino (3 - 1).(Adnkronos) – Il Monza si impone in casa sullo Spezia per 2-0 nella sfida valida per la nona giornata di Serie A. Grazie a questo successo la squadra di Palladino sale a 10 punti in classifica, supera ...Decidono i gol di Carlos Augusto e Pablo Marì. Palladino nella storia: mai nessuno come lui all'esordio alla guida di una neopromossa nell'era dei 3 punti ...