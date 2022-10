Autosprint.it

... che nelle giornate di giovedì e venerdì si sono spartiti il volante di unaMCL35M ( la vettura 2021) al Red Bull Ring, dando continuità al programma dipattuito insieme al team di ......la riconferma di Alex Palou - che tuttavia sembra destinato a diventare comunque pilotanel ... VOLTI NUOVI A SEBRING Aidi Sebring dei prossimi giorni vedremo qualche faccia nuova nel ... McLaren, test a Spielberg con O'Ward e Palou E' una McLaren che si sdoppia ... sul circuito di Spielberg, per proseguire i test privati con Pato O'Ward ed Alex Palou.Conor Benn could face a suspension of up to four years after British anti-doping investigators asked for evidence of his failed drugs test. The Times understand ...