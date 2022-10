Mattarella “Morti sul lavoro fenomeno inaccettabile”

(Di domenica 9 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “I numeri delle vittime degli incidenti sul, nonostante i numerosi provvedimenti normativi con i quali si è cercato, nel tempo, di prevenirli, sono allarmanti, drammatici”. Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul, in un messaggio al Presidente dell'ANMIL Onlus, Zoello Forni.“Raccontano storie di vite spezzate, di famiglie distrutte, di persone gravemente ferite, di uomini e donne che invocano giustizia – aggiunge- Persone che si appellano alle istituzioni, ai datori di, alla coscienza di chiunque sia nelle condizioni di rendere i luoghi diposti sicuri, in cui sia rispettata la dignità della persona”.“Lo sviluppo di nuove tecnologie – prosegue – ha mutato ...

