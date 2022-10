LIVE Roma-Lecce 1-0 | ancora Smalling su assist Pellegrini | espulso Hjulmand

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Olimpico' di. FORMAZIONI- LECCEROMA (3 - 4 - 2 - 1)" Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Pellegrini, ...In campo- Lecce 1 - 0 DIRETTA Larecupera Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso, dopo giorni di lavoro differenziato per un fastidio muscolare al flessoreAllo Stadio il match valido per la 9ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Roma e Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All’Olimpico si affrontano Roma e Torino nel match valido ...Come comunicato dall'AS Roma, su disposizioni delle autorità competenti, si riportano le informazioni relative all'itinerario riservato a tutti i tifosi provenienti da Lecce. (US Lecce) Non c'è il ...