Il Guardian sul sorteggio per Euro 2024 | «All’Inghilterra il girone più difficile degli ultimi vent’anni»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 9 ottobre 2022) Ilcommenta ilper le qualificazioni ae definisce quello dell’Inghilterra il peggiore capitato alla nazionale inglese. L’Inghilterra, lo ricordiamo, è nel gruppo C con l’Italia, l’Ucraina, la Macedonia del Nord e Malta. “Ci sono stati sussulti alla Festhalle di Francoforte quando l’ex attaccante tedesco Karl-Heinz Riedle ha tirato fuori il nome dell’Inghilterra dal piatto. Sulla carta, è ildi qualificazione piùd’Inghilterra in oltre due decenni. Con Ucraina e Macedonia del Nord che si contendono anche i due posti disponibili alle finali in Germania. Malta completa ila cinque squadre”. “In parte l’Inghilterra è stata penalizzata per le sue ...