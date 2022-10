Highlights e gol Cremonese-Napoli 1-4 | Serie A 2022 2023 VIDEO

(Di domenica 9 ottobre 2022) Ilcon glie i gol di1-4, match valido per la nona giornata di. Allo Zini partita intensa e giocata a viso aperto nonostante l’enorme differenza di classifica tra le due squadre. Vantaggio nel primo tempo per gli azzurri grazie al rigore procurato da Kvaratskhelia e trasformato da Politano, nella ripresa Dessers da opportunista firma il pareggio. Nel finale la zuccata di Simeone è vincente e indirizza l’incontro, Lozano la chiude nel recupero e Olivera cala il poker. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida, gli1-4. LE PAGELLE SportFace.

Sky Sport

Termina 1 - 2 la sfida tra Gubbio e Rimini , valida per la settima giornata di Serie C, Girone B 2022/23. Sbloccano subito il match gli ospiti con le reti prima di Torelli al quarto minuto e poi di ...Torino-Empoli 1-1: video, gol e highlights I partenopei consolidano il primato in classifica con una prestazione degna da capolista, ma onore agli sconfitti che hanno mostrato segnali importanti ...Vince la più forte con un poker chiuso proprio allo scadere, ma i padroni di casa hanno spesso retto l'urto e messo in apprensione la capolista Un match scoppiettante per il gran numero di occasioni ...