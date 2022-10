GF Vip sondaggi 10 ottobre 2022 | ecco chi potrebbe essere eliminato

(Di domenica 9 ottobre 2022) Nella puntata GF Vip del 10non mancheranno sicuramente i colpi di scena. Tra gli avvenimenti maggiormente degni di nota c'è, sicuramente, l'esito del televoto che stavolta vede sfidarsi ben otto persone. I nomi a rischio eliminazione sono quelli di: Antonella Fiordelisi, Alberto De Pisis, Pamela Prati, Edoardo Donnamaria, Gegia, Attilio Romita, Giaele De Donà, Wilma Goich. Come di consueto, sul web sono stati diffusi ivolti a scoprire quale sia l'orientamento del pubblico da casa. In questa circostanza, pare che i telespettatori siano un po' combattuti in quanto ci sono parecchie persone che vorrebbero vedere fuori dal programma. Ad ogni modo, vediamo qual è il nome meno salvato.GF Vip 10l'esito Il ...

Se da un lato il successo della Meloni era già stato preannunciato da diversi, dall'altro è pur vero che in molti,e non, hanno avuto da dire… e anche troppo. L'annuncio di ...... ma nel frattempo possiamo scoprire chi è il preferito del Grande Fratellosecondo i recentionline. Preferito del Grande Fratello: chi è Parlare del preferito del GFalla ...Poche settimane dal debutto del Grande Fratello Vip, ma gli equilibri nella casa più spiata d’Italia stanno già vacillando. C’è chi, come Sara Manfuso, ha deciso in autonomia di abbandonare il gioco e ...Tanti i vipponi in nomination questa settimana. Ma tu chi vuoi eliminare dalla Casa del GF Vip 7 Vota il nostro sondaggio ...