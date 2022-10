F1 GP Giappone 2022 Trattore in pista | Philippe Bianchi | “Nessun rispetto per piloti e Jules”

(Di domenica 9 ottobre 2022) “Non c’èper la vita dei, né per la memoria di. Incredibile”. Questo il lapidario commento di, padre del compianto, sul proprio profilo Instagram in relazione a quanto successo nel corso del GP di, diciottesimo appuntamento del mondiale F1. L’episodio incriminato è l’entrata indi un(in realtà due) che si stava recando a rimuovere la vettura di Carlos Sainz, finendo però per creare un pericolo davvero altissimo per i. Il caso ha voluto che tale episodio avvenisse proprio a Suzuka, dove nel 2014 si verificò l’incidente che portò alla morte diandando a sbattere contro una ...

Il GP di, diciottesimo appuntamento del mondiale F1 , è stato interrotto dopo poco più di due giri a causa delle condizioni proibitive legate alla pioggia quasi torrenziale, che hanno portato ...Una corsa lampo, durata davvero troppo poco. Il GP delè terminato subito per Carlos Sainz , in testacoda prima della Spoon e fuori già nel corso del primo giro, per una Suzuka molto amara. Il problema è la visibilità Lo spagnolo della Ferrari ...Il fatto più singolare riguarda l’inaspettata crescita di piante da frutto, ciliegi, pesche, nespoli del Giappone, mele e pere, nate dai noccioli lanciati dai passanti o dai finestrini delle auto.Carlos Sainz è finito a muro all'inizio del Gran Premio del Giappone, complice l'aquaplaning. Lo spagnolo ha raccontato quanto gli è accaduto in pista: "Sono cose che succedono in queste condizioni da ...