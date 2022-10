FIT

Ecco perché laNazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro è occasione preziosa ... di famiglie distrutte, di persone gravemente ferite, di uomini eche invocano giustizia. ...... di famiglie distrutte, di persone gravemente ferite, di uomini eche invocano giustizia. ... È quanto afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della... 1ª giornata A1 donne: risultati dei singolari. Segui il ive score su tutti i campi, due sfide su SuperTennix Ecco perché la Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro ... di persone gravemente ferite, di uomini e donne che invocano giustizia. Persone che si appellano alle istituzioni, ai ...Oggi 9 ottobre la Giornata Nazionale delle persone con sindrome di Down ci ricorda il diritto ad amare. Un diritto di tutti ...