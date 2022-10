Verona | Eataly apre uno store con spazio espositivo nell’ex Stazione Frigorifera e “sfratta” definitivamente l’associazione culturale | “Effetto di una speculazione”

(Di sabato 8 ottobre 2022) “Quanta inutile fatica” è il motto che per 25 anni ha accompagnato,di quelli che furono i Magazzini Generali di, l’attività creativa, artistica e politica di Interzona, una “comunità non-profit democratica e autogestita”. La scritta, riportata su un cartello portato da un ragazzino, è la firma che ha accompagnato una protesta silenziosa, un atto d’accusa contro le promesse politiche mancate, le speculazioni economiche e finanziarie in riva all’Adige, l’incapacità di dare una casa vera alla cultura veronese e la sudditanza delle pubbliche istituzioni nei confronti di iniziative commerciali private. Il 5 ottobre è stato, infatti, inaugurato E.ART.H, lodi, voluto da Oscar Farinetti, ...

Vodafone Italia è il partner tecnologico diArt House (E. ART. H.) e ha progettato la rete 5G che copre l'area espositiva della storica Stazione Frigorifera Specializzata di. In occasione della personale italiana di arte ...Apre le port, il 5 ottobre 2022,e nasce la nuova FondazioneArt House - E. ART. H., in una location densa di storia e di significati: la Stazione Frigorifera Specializzata, La ...Vodafone Italia è il partner tecnologico di Eataly Art House e ha progettato la rete 5G che abilita una nuova esperienza museale ...Cosa unisce un luogo simbolo come Eataly e l'arte contemporanea A Verona presso gli spazi storica Stazione Frigorifera Specializzata un progetto che con il tempo potrà portare i suoi frutti ...