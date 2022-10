Udine | scompare in sella della sua Harley Davidson | scattano le ricerche di Daniele Pittioni

(Di sabato 8 ottobre 2022) La sera di mercoledì 5 ottobre, dopo aver trascorso la serata con alcuni amici, si è allontanato inalla sua moto. Da allora non si hanno più notizie di lui., 32 anni, è scomparso nei pressi di Buttrio, in provincia di. Leufficiali, dopo la denuncia ai carabinieri dei parenti, contattati dal datore di lavoro del ragazzo, che non si presentava a lavoro da due giorni e risultava irraggiungibile al telefono, sono scattate questa mattina 8 ottobre. In campo i volontariProtezione Civilesquadra comunale di Buttrio e del Distretto Manzanese, operativi nella base di ricerca che è stata allestita nel campo sportivo del comune. Sul posto anche i vigili del fuoco con l’unità di ...

Daniele Pittioni, 32 anni, è scomparso nei pressi di Buttrio, in provincia di. Le ricerche ufficiali, dopo la denuncia ai carabinieri dei parenti, contattati dal datore di lavoro del ragazzo, ...