Ti presento i biscotti zuccotti | in autunno sono buoni | ma per Halloween sono strepitosi!

Leggi su curiosauro

(Di sabato 8 ottobre 2022) Non vedi l’ora che sia? Allora comincia a prepararti per la festa più spaventosa dell’anno con ida far paura! Ottobre ci piace proprio tanto, perché rappresenta il mese della zucca per eccellenza. Che sia un risotto, una vellutata o un dolce, la zucca rende tutto ancora più speciale, magico e arancione, proprio come le foglie che cadono in. Ma non solo. La zucca ci ricorda inoltre chesta arrivando. Fonte: CanvaPer quanto, però, ci voglia ancora un po’ per la festa più mostruosa dell’anno, è bene arrivare preparati guardando “La sposa cadavere” o “Hocus Pocus”, giusto per entrare nel mood. Se ti è avanzata anche un po’ di zucca, però, sappi che puoi preparare già da ora i ...