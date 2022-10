Rugby femminile | Elisa Giordano | “Sapremo prenderci le soddisfazioni per cui abbiamo lavorato duramente”

(Di sabato 8 ottobre 2022) Nella notte italiana tra oggi e domani, a partire dalle ore 01.45, la sfida tra USA ed Italia segnerà l’esordio nella Pool B della prima fase a gironi della nona edizione della Coppa del Mondo didelle azzurre, che saranno capitanate da. L’azzurra ha parlato nella conferenza stampa della vigilia: “Essendo la prima partita la tensione sarà molto alta, la pressione anche, soprattutto quella autoinflittaci per le nostre aspettative. Spero che questo stato d’animo possa essere la fame che ci serve per ottenere il risultato che vogliamo, e far sì che tutti i nostri sforzi siano in qualche modo ripagati“. La sfida è stata preparata meticolosamente: “La preparazione, come per ogni incontro, è stata molto dettagliata e approfondita, lo staff ci mette a disposizione ogni strumento per le analisi ...

USA 1. Hope Rogers 2. Joanna Kitlinski 3. Nick James 4. Hallie Taufoou 5. Jenny Kronish 6. Jordan Matyas 7. Rachel Johnson 8. Kate Zackary (C) 9. Carly Waters 10. Gabriella Cantorna 11. Lotte Clapp 12.