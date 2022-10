Milan | Gazzetta | “De Ketelaere deve fare dipiù per sorprendere”

Leggi su seriea24

(Di sabato 8 ottobre 2022)- Come riporta ad oggi laè il momento importante delche con pochi giocatoridare il massimo. “negativo a Londra? Obiezione accolta. Deancora un mistero? Respinta. Stefano Pioli puòpretattica sulla formazione ma non sulle idee. E allora, in conferenza critica il suoper la partita di mercoledì a Stamford Bridge: «A Londra è stata più una questione di colpe nostre che di meriti del Chelsea”. “Non abbiamo giocato come sappiamo e il primo responsabile sono io. Abbiamo una motivazione in più». No secco invece a chi gli chiede se Desia ancora un mistero: «Assolutamente no, non sono d’accordo. Mi ricordo il Leao di tre anni fa e il Tonali del primo ...