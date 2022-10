Masha Amini è morta per malattia e Gesù di freddo

(Di sabato 8 ottobre 2022)è morto di. Il paradosso viene utilizzato per rappresentare, metaforicamente, quelle tesi elaborate al fine di mistificare la realtà e fornire una versione dei fatti funzionale ai propri scopi. Poteva forse il regime di Teheran ammettere che la giovane Mahsa, la cui morte sta infiammando le piazze in tutto l’Iran, è deceduta per le violenze subite in stato di fermo dall’integerrima Polizia della Moralità? Certo che no, perché questo avrebbe significato ammettere le proprie responsabilità e rinfocolare la rivolta popolare. Cosa si sono quindi inventati con la connivenza dell’Ospedale dove la ragazza si è spenta? Che Mahsa èdi. Ma tu pensa... Dopo aver compulsato vecchie cartelle cliniche, nel febbrile tentativo di trovare una causa che allontanasse il sospetto di morte ...

Il tutto ha inizio quando, una ragazza di 22 anni di origini curde, accusata di vestire in contrasto con i rigidi criteri di abbigliamento imposti dalla legge Islamica, viene prima ......del Comune e delle Municipalità si riuniranno insieme alla Consulta delle elette in segno di partecipazione alle proteste in corso in Iran e nel mondo in seguito all'uccisione di, ...La morte della giovane curda Masha Amini, avvenuta in una caserma, dopo essere stata fermata dalla cosiddetta polizia morale iraniana, perché indossava il velo in modo consono al nuovo decreto del 15 ...Nonne, mamme e figlie sono scese in piazza per un taglio simbolico di capelli, in ricordo di Masha Amini, la 22enne picchiata e morta in seguito, per quella ciocca di capelli che "usciva fuori" dal ...